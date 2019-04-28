Дипломат: Китай идет ко дну. Привет США!

Американский журнал The National Interest рекомендует подписать соглашение между США и Россией о создании коалиции против растущего влияния Китая.

Аналитики издания предлагают для этого признать, что Крым уже не является регионом Украины, и остановить «экспансию НАТО» на восток. По мнению политологов, в качестве ответных действий Россия могла бы отказаться от поддержки самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, пишет Газета.ru.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН заявил, что доля здравого смысла в предположениях американского издания есть.

«Россия могла бы создать с США определенный союз. В дипломатии это называется «джентльменское соглашение». В устной форме стороны договариваются, в чем друг друга поддерживают. При поддержке США Россией против Китая мы можем получить от Америки Украину. В том смысле, что США объявят о том, что их Украина не интересует, и признают, что Украина – наша сфера влияния. Президент США Дональд Трам заявлял, что не понимает, почему Крым принадлежит Украине, если там живут русские. Трамп говорил, что лучшее решение проблемы Донбасса – референдум. К тому же Трамп ненавидит украинские власти, чуть не лишившие его победы после публикации компромата на руководителя его предвыборного штаба Пола Джона Манафорта в 2016 году.

Мы можем потребовать в союзе с США, чтобы Япония формально отказалась от притязаний на курильские острова. Американцы это сделают в пять минут, если захотят.

Можем потребовать не расширения НАТО на восток. Потому что Трамп тоже считает НАТО устаревшей организацией и не понимает, зачем США ее финансировать», - такие выгоды для России от союза с США назвал Николай Платошкин.