Дипломат: Китай идет ко дну. Привет США!
Дипломат Николай Платошкин рассказал НСН, почему России не нужно сотрудничество с Китаем и какие выгоды возможны в рамках коалиции с США.
Американский журнал The National Interest рекомендует подписать соглашение между США и Россией о создании коалиции против растущего влияния Китая.
Аналитики издания предлагают для этого признать, что Крым уже не является регионом Украины, и остановить «экспансию НАТО» на восток. По мнению политологов, в качестве ответных действий Россия могла бы отказаться от поддержки самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, пишет Газета.ru.
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН заявил, что доля здравого смысла в предположениях американского издания есть.
«Россия могла бы создать с США определенный союз. В дипломатии это называется «джентльменское соглашение». В устной форме стороны договариваются, в чем друг друга поддерживают. При поддержке США Россией против Китая мы можем получить от Америки Украину. В том смысле, что США объявят о том, что их Украина не интересует, и признают, что Украина – наша сфера влияния. Президент США Дональд Трам заявлял, что не понимает, почему Крым принадлежит Украине, если там живут русские. Трамп говорил, что лучшее решение проблемы Донбасса – референдум. К тому же Трамп ненавидит украинские власти, чуть не лишившие его победы после публикации компромата на руководителя его предвыборного штаба Пола Джона Манафорта в 2016 году.
Мы можем потребовать в союзе с США, чтобы Япония формально отказалась от притязаний на курильские острова. Американцы это сделают в пять минут, если захотят.
Можем потребовать не расширения НАТО на восток. Потому что Трамп тоже считает НАТО устаревшей организацией и не понимает, зачем США ее финансировать», - такие выгоды для России от союза с США назвал Николай Платошкин.
«Китай идет ко дну, и России нет смысла тонуть с ним вместе»
Эксперт напомнил, что США несут 350 млрд долларов в год из-за торговли с Китаем, в то время как товарооборот с Россией составляет 20 млрд долларов в год и является сбалансированным. Причем он сбалансирован.
«Я ожидаю к 2020 году войну между США и Китаем, причем горячую. России поэтому поддерживать Китай не надо. Китай официально союза с Россией не хочет. Его внешняя политика базируется на том, что у него союзников нет и навязываться им не нужно. Нам не нужны тесные объятия с Китаем, потому что он из-за своей политики идет ко дну, и России нет смысла тонуть с ним вместе», - заявил эксперт.
Ранее руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН задался вопросом, не станет ли китайский пояс, который примеряет Россия, удавкой.
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