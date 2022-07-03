Российские дипломаты покидают Болгарию после объявления их персонами нон грата

«Процедуры паспортного и таможенного контроля завершены. Сейчас завершается посадка, всего на двух самолетах из Софии в Москву вылетают около 160 человек - дипломаты, технический персонал и члены их семей», - передает ТАСС слова продолжающего работать в Болгарии представителя посольства РФ.

Отъезд представителей России освещали многочисленные болгарские СМИ в аэропорту полицейские наряды работали в усиленном режиме.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, закрытие российского посольства в Болгарии будет равнозначно разрыву дипломатических отношений, при этом россиянам будет очень сложно получить визы в эту страну.

«Если закрывается посольство, то, естественно, такой же шаг должен произойти и с болгарской стороны. Такой практики нет, чтобы посольство вывезли, но дипотношения не были бы разорваны. Но в последнее время распространяется такой элемент поддержания отношений, как секция интересов. Даже взять Грузию, есть секция российских интересов при посольстве Швейцарии. Можно закрыть посольство, но это равнозначно тому, что дипотношения будут разорваны», - сказал Корчмарь.

