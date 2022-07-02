Клишас допустил высылку болгарских дипломатов из Москвы

Ранее власти Болгарии объявили о решении выслать 70 российских дипломатов. Посольство РФ в республике заявило о приостановке работы консульского отдела в Софии и генконсульств в Варне и Русе; позже посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова предупредила о возможном разрыве дипотношений между двумя странами. В МИД России заявили, что Москвы поставит вопрос о сохранении дипломатического присутствия, если болгарские власти не пересмотрит решение о высылке россиян.

Комментируя ситуацию, Клишас отметил, что российская сторона «долго возится с этими болгарами».

«Болгарскому правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — указал сенатор.

