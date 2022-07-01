Без глаз и ушей: Дипломат назвал закрытие посольства РФ в Болгарии разрывом дипотношений
После закрытия посольства России придется искать третью страну, которая будет выступать посредником между двумя государствами, отметил в эфире НСН Василий Корчмарь.
Если Россия закроет свое посольство в Болгарии, то это будет равнозначно разрыву дипломатических отношений, при этом россиянам будет очень сложно получить визы в эту страну, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что власти Болгарии так и не выполнили ее требование о возвращении в страну 70 российских дипработников, в связи с чем она готова поставить перед Москвой вопрос о закрытии дипмиссии РФ. Василий Корчмарь отметил, что после закрытия посольства все равно можно будет поддерживать отношения между странами с помощью секций интересов.
«Если закрывается посольство, то, естественно, такой же шаг должен произойти и с болгарской стороны. Такой практики нет, чтобы посольство вывезли, но дипотношения не были бы разорваны. Но в последнее время распространяется такой элемент поддержания отношений, как секция интересов. Даже взять Грузию, есть секция российских интересов при посольстве Швейцарии. Можно закрыть посольство, но это равнозначно тому, что дипотношения будут разорваны», - сказал Корчмарь.
По его словам, если дипломатические отношения будут разорваны, то России нужно будет искать посредника для поддержания отношений с Болгарией.
«Дипломатические отношения – это наличие дипломатов и административно-технического состава в посольстве, которые работают. Дипломаты информируют центр своей страны о том, что происходит в этой стране, включая все экономические и политические направления, а также отношения с другими странами. Тут уже идет вопрос о том, будет ли здесь идти поиск страны, через которую можно будет поддерживать вот такие отношения. Если дипотношения будут разорваны, то придется той стороне, которая была, неважно инициатором или наоборот, искать страну, которая будет посредником. Посольство – это глаза и уши государства», - указал Корчмарь.
Дипломат также отметил, что россиянам будет крайне сложно получить визу для въезда в Болгарию при закрытии там российского посольства.
«Для того, чтобы закрытие посольства РФ в Болгарии повлияло как-то на поездки наших российских граждан туда, здесь тогда нужно, чтобы и посольство Болгарии у нас прекратило существование. Если мы вдруг закроем посольство, болгарам визы будет невозможно выдавать. И кто нам тоже будет их выдавать? Но если даже Болгария не будет закрывать свое посольство и разрывать дипотношения, то все равно болгары должны найти другое посольство, которому будет поручено эти визы выдавать российским гражданам», - резюмировал Корчмарь.
Во вторник премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков объявил о выдворении из страны 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который Россия отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12:00 мск 1 июля.
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