Без глаз и ушей: Дипломат назвал закрытие посольства РФ в Болгарии разрывом дипотношений

Накануне посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что власти Болгарии так и не выполнили ее требование о возвращении в страну 70 российских дипработников, в связи с чем она готова поставить перед Москвой вопрос о закрытии дипмиссии РФ. Василий Корчмарь отметил, что после закрытия посольства все равно можно будет поддерживать отношения между странами с помощью секций интересов.

«Если закрывается посольство, то, естественно, такой же шаг должен произойти и с болгарской стороны. Такой практики нет, чтобы посольство вывезли, но дипотношения не были бы разорваны. Но в последнее время распространяется такой элемент поддержания отношений, как секция интересов. Даже взять Грузию, есть секция российских интересов при посольстве Швейцарии. Можно закрыть посольство, но это равнозначно тому, что дипотношения будут разорваны», - сказал Корчмарь.

По его словам, если дипломатические отношения будут разорваны, то России нужно будет искать посредника для поддержания отношений с Болгарией.