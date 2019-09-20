Российская разведка собирает данные об ударах по НПЗ Саудовской Аравии

По его словам, пока служба не может сделать окончательных выводов о том, кто несет ответственность за атаку.

В США заявляют, что удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии были нанесены Ираном.

Объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке в ночь на 14 сентября. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.



