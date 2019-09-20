Российская разведка собирает данные об ударах по НПЗ Саудовской Аравии

20 сентября 201901:09

Российская служба внешней разведки собирает информацию об атаке на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Об этом сообщил директор ведомства Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

По его словам, пока служба не может сделать окончательных выводов о том, кто несет ответственность за атаку.

В США заявляют, что удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии были нанесены Ираном.

Объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке в ночь на 14 сентября. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.


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Фото: ER.RU
ТЕГИ:Саудовская АравияСергей Нарышкин