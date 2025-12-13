В Минпросвещения назвали даты новогодних каникул школьников

В ведомстве отметили, что общая продолжительность каникул должна составить не менее семи календарных дней. Уточняется, что, согласно федеральному календарному учебному плану для обучающихся 1-11-х классов, продолжительность зимних каникул по окончании II четверти составляет девять дней.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в интервью НСН заявил, что новогодние корпоративы могут быть хорошим поводом, чтобы вспомнить все лучшее, что произошло за год, и хорошо провести время с коллегами.