Российская компания попала под санкции за отправку в Россию американских товаров
Министерство торговли США временно отозвало экспортные привилегии у зарегистрированной в Москве компании «Алинда», занимающейся продажей химических реагентов и оборудования. В сообщении ведомства указано, что санкции введены из-за содействия, которое организация оказывала в деле транспортировки в Россию американской продукции.
Также в «чёрный» список попали компании FC Marakanda 7777 (Узбекистан), Element Uluslararasi Nakliyat Ve Lojistick Tic. (Турция), Astec Astronomy FZCO и Dubai Silicon Oasis (обе из ОАЭ), AvioChem (Сербия).
Кроме того, экспортные привилегии попали имеющий белорусское и американское гражданство Кирилл Гордей и его компания Apelsin Logistics. В Минторге США указали, что через свою фирму мужчина «содействовал транзиту товаров американского происхождения в РФ», инструктируя российскую и турецкую стороны по вопросам обхода экспортного контроля и доставки товаров в Россию.
Уточняется, что экспортные привилегии у указанных лиц отзываются на 180 дней.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил своим коллегам из Европы вводить санкции против капитанов и экипажей судов «теневого флота» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru