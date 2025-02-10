Российская компания попала под санкции за отправку в Россию американских товаров

Также в «чёрный» список попали компании FC Marakanda 7777 (Узбекистан), Element Uluslararasi Nakliyat Ve Lojistick Tic. (Турция), Astec Astronomy FZCO и Dubai Silicon Oasis (обе из ОАЭ), AvioChem (Сербия).

Кроме того, экспортные привилегии попали имеющий белорусское и американское гражданство Кирилл Гордей и его компания Apelsin Logistics. В Минторге США указали, что через свою фирму мужчина «содействовал транзиту товаров американского происхождения в РФ», инструктируя российскую и турецкую стороны по вопросам обхода экспортного контроля и доставки товаров в Россию.

Уточняется, что экспортные привилегии у указанных лиц отзываются на 180 дней.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил своим коллегам из Европы вводить санкции против капитанов и экипажей судов «теневого флота» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

