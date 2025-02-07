Келлог заявил, что Трамп готов ужесточить санкции против нефтяного сектора РФ

«Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... конфликт», — отмечает издание.

По словам Келлога, Вашингтон может усилить ограничения, касающиеся добычи нефти и экспорта. Спецпосланник подчеркнул, что в обсуждениях урегулирования на Украине участвует вся администрация Трампа.

Ранее американский президент заявил, что по проблеме украинского конфликта были «очень хорошие разговоры», Вашингтон серьезно работает в этом контексте, пишет Ura.ru.

