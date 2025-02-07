Келлог заявил, что Трамп готов ужесточить санкции против нефтяного сектора РФ

Президент США Дональд Трамп готов усилить санкции в отношении России, чтобы положить конец украинскому конфликту. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог, пишет New York Post.

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«Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... конфликт», — отмечает издание.

По словам Келлога, Вашингтон может усилить ограничения, касающиеся добычи нефти и экспорта. Спецпосланник подчеркнул, что в обсуждениях урегулирования на Украине участвует вся администрация Трампа.

Ранее американский президент заявил, что по проблеме украинского конфликта были «очень хорошие разговоры», Вашингтон серьезно работает в этом контексте, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДональд ТрампСША

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