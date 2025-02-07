Келлог заявил, что Трамп готов ужесточить санкции против нефтяного сектора РФ
Президент США Дональд Трамп готов усилить санкции в отношении России, чтобы положить конец украинскому конфликту. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог, пишет New York Post.
«Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... конфликт», — отмечает издание.
По словам Келлога, Вашингтон может усилить ограничения, касающиеся добычи нефти и экспорта. Спецпосланник подчеркнул, что в обсуждениях урегулирования на Украине участвует вся администрация Трампа.
Ранее американский президент заявил, что по проблеме украинского конфликта были «очень хорошие разговоры», Вашингтон серьезно работает в этом контексте, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru