В Армении призвали Россию готовиться к новой войне с Азербайджаном

В Баку прошел военный парад, посвященный окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе и победе Азербайджана над Арменией. В параде участвовали не только азербайджанские, но и турецкие военные. За этим наблюдали президенты обеих стран Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган.

Выступая перед собравшимися, Алиев назвал Ереван и озеро Севан исторически азербайджанскими. «Азербайджанские земли были под оккупацией около 30 лет. Оккупационная политика Армении против Азербайджана в начале 90-х годов привела к оккупации наших земель», - заявил он.

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что Азербайджан и Турция готовятся к захватнической войне с Арменией.

«Моя позиция следующая - Турция и Азербайджан, добившись определенных успехов во второй карабахской войне, уже готовят почву для дальнейшего экспансионизма в нашем регионе. Это дает повод думать о том, что нашей стране нужно готовиться к тому, что в ближайшем будущем не обойдется без новой войны. Тем более что для этого созданы все условия. И война уже будет идти на территории Армении. В устах глав соседних стран, с которыми должны выстраиваться отношения, делается заявка на территорию международно признанной республики Армения, что является очередным подтверждением факта, что произошедшее является агрессией Азербайджана и стремлением Турции к усилению в регионе», - отметил он.

Собеседник НСН заявил, что конфликт неизбежен, и России придется сделать выбор, кого поддерживать в регионе - захватчиков или союзников.