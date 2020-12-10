В Армении призвали Россию готовиться к новой войне с Азербайджаном
Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что, говоря о принадлежности территории Армении Азербайджану, Алиев готовит экспансию и захват целого государства.
В Баку прошел военный парад, посвященный окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе и победе Азербайджана над Арменией. В параде участвовали не только азербайджанские, но и турецкие военные. За этим наблюдали президенты обеих стран Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган.
Выступая перед собравшимися, Алиев назвал Ереван и озеро Севан исторически азербайджанскими. «Азербайджанские земли были под оккупацией около 30 лет. Оккупационная политика Армении против Азербайджана в начале 90-х годов привела к оккупации наших земель», - заявил он.
Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что Азербайджан и Турция готовятся к захватнической войне с Арменией.
«Моя позиция следующая - Турция и Азербайджан, добившись определенных успехов во второй карабахской войне, уже готовят почву для дальнейшего экспансионизма в нашем регионе. Это дает повод думать о том, что нашей стране нужно готовиться к тому, что в ближайшем будущем не обойдется без новой войны. Тем более что для этого созданы все условия. И война уже будет идти на территории Армении. В устах глав соседних стран, с которыми должны выстраиваться отношения, делается заявка на территорию международно признанной республики Армения, что является очередным подтверждением факта, что произошедшее является агрессией Азербайджана и стремлением Турции к усилению в регионе», - отметил он.
Собеседник НСН заявил, что конфликт неизбежен, и России придется сделать выбор, кого поддерживать в регионе - захватчиков или союзников.
«Открыто заявляется, что Армении в той войне противостояли вооруженные силы двух стран и наемники с Ближнего Востока. Это очередной раз подтверждает деструктивный подход Баку, который при подстрекательстве Анкары продолжает политику агрессии по отношении к своим соседям. Говорить о том, что конфликт решился перемирием, это означает нежелание видеть того, что произошло в регионе. Все еще впереди, нам еще предстоят болезненные и тяжелые события в будущем. В этом контексте Российской Федерации нужно делать свои выводы. Рано или поздно случится акт агрессии по отношению к Армении, тогда России придется делать выбор между союзником и стабильностью. В регионе изменилась ситуация не в лучшую сторону, и напряжение будет только расти», - предрек эксперт.
Во время парада в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде победы в Баку заявил, что «армянские политики и диаспора обрекли свой народ на беду», передаёт государственное телевидение Азербайджана. Турецкий лидер посоветовал Армении «взяться за ум» и «извлечь урок из Карабахской войны». После этого, по словам Эрдогана, «в регионе начнется новая эра».
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