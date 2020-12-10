«Взяться за ум». Эрдоган дал совет Армении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде Победы в Баку заявил, что «армянские политики и диаспора обрекли свой народ на беду», передаёт государственное телевидение Азербайджана.
Турецкий лидер посоветовал Армении «взяться за ум» и «извлечь урок из Карабахской войны». После этого, по словам Эрдогана, «в регионе начнется новая эра».
Парад Победы проходит в Баку на площади Свободы. В нем принимают участие порядка 3 тысяч азербайджанских военнослужащих и 150 единиц военной техники.
Конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев, которое вступило в силу с 10 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в честь окончания войны в Нагорном Карабахе учредил День Победы, который будут отмечать ежегодно 8 ноября.
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