Алиев назвал Ереван исторически азербайджанской землей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сотни тысяч азербайджанцев, проживавших в начале 1990-х годов в нынешней Армянской республике, были изгнаны со своих земель, передаёт агентство АПА.

Выступая на параде Победы в Баку Алиев отметил, что агрессивная политика Армении началась ещё в конце 80-х годов 20-го века и азербайджанские земли были под оккупацией около 30 лет.

«Зангезур (Сюникская область Армении), Гёйча (Севан), Иреван (армянская столица Ереван) - наши исторические земли, наш народ веками жил на этих землях», - подчеркнул Алиев.

Глава Азербайджана обвинил Армению в военных преступлениях против мирного населения, в частности в Ходжалинском геноциде. Кроме того Алиев отметил оккупацию города Шуша в мае 1992 года и города Лачин, что создало географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом, а также оккупацию Кяльбаджарского района в апреле 1993 года.



Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно документу Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, а также и часть Газахского района.

