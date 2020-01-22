России определили место в «рейтинге демократии»

Россия заняла 134 место в ежегодном «Индексе демократии» за 2019 год, который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit. Свое место Россия разделила с Конго.

Исследователи считают, что до 2024 года в России не произойдет смены власти, сохранятся напряженные отношения с Западом и продолжится действие санкций.