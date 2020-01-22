России определили место в «рейтинге демократии»

22 января 202015:45

Россия заняла 134 место в ежегодном «Индексе демократии» за 2019 год, который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit. Свое место Россия разделила с Конго.

Исследователи считают, что до 2024 года в России не произойдет смены власти, сохранятся напряженные отношения с Западом и продолжится действие санкций.

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Лидерами «рейтинга демократии» стали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. В самом конце списка - Чад, Сирия, ЦАР, КРД и КНДР.

Ранее российский президент Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин были названы самыми влиятельными авторитарными лидерами мира.

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ФОТО: pixabay.com
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