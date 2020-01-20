Путин предлагает сократить число судей в Конституционном суде

Владимир Путин предлагает сократить с 19 до 11 число судей в Конституционном суде (КС) России. Как сообщает «Интерфакс», это следует из внесенного в Госдуму президентского проекта закона о поправке к Конституции РФ.

Отмечается, что действующая статья 125 Конституции предусматривает, что КС состоит из 19 судей. В настоящий момент в его составе – 15 судей, включая председателя и его заместителя.