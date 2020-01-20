Путин предлагает сократить число судей в Конституционном суде
Владимир Путин предлагает сократить с 19 до 11 число судей в Конституционном суде (КС) России. Как сообщает «Интерфакс», это следует из внесенного в Госдуму президентского проекта закона о поправке к Конституции РФ.
Отмечается, что действующая статья 125 Конституции предусматривает, что КС состоит из 19 судей. В настоящий момент в его составе – 15 судей, включая председателя и его заместителя.
Напомним, с инициативой изменить Конституцию глава государства выступил 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. По поручению президента для работы над поправками было создана рабочая группа. Всего в неё вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. Российский лидер предложил вынести поправки на всероссийское голосование. По сообщениям СМИ, голосование может пройти в конце апреля. Так, РБК называет возможной датой 12 апреля.
Отмечается, что голосование пройдет после принятия поправок Госдумой и Советом федерации. Тем не менее, обсуждать дату голосования слишком рано. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. Он напомнил, что до этого момента рабочей группе предстоит проделать еще много работы
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