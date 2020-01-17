В США Путина сравнили с Си Цзиньпином

Эти решения могут обеспечить им еще много лет у власти двух крупных держав, которые часто вступают в противоречие с Вашингтоном и Западом по вопросам, варьирующимся от экономического шпионажа и внешней политики до демократии и прав человека. «Оба эти шага отражают их сильные личности и решимость вернуть своим странам былую славу после долгих лет унижения со стороны Запада», - отмечает автор статьи.

Насколько серьезным вызовом Путин и Си являются для западных моделей, ценностей и многопартийной демократии, зависит от каждой страны, отмечается в материале. Китайско-российская модель вдохновляет некоторых как в небольших державах, так и в крупных странах, в частности, американский президент Дональд Трамп хвалил и Си, и Путина.

В статье говорится, что Китай рекламирует свою авторитарную систему как обеспечивающую стабильность и непрерывность политики, которая сделала его второй по величине экономикой в ​​мире и вывела около 700 миллионов человек из крайней нищеты. Автор материала также высказывает мнение, что многие россияне поддержали Путина за то, что он противостоял Западу и улучшал качество жизни после хаоса, вызванного распадом Советского Союза.

Несмотря на все сходства, Си, Путин и системы, которыми они управляют, имеют свои особенности. Си неоднократно ссылался на распад бывшего Советского Союза как предостерегающую историю, говоря, что ее лидеры не смогли твердо поддержать авторитет правящей коммунистической партии. "Правящие коммунисты Китая подавили всю оппозицию и усиливают контроль над экономикой и тем, что осталось от гражданского общества, создавая при этом внешний вид бесшовного единства вокруг Си. Россия, по крайней мере, поддерживает некоторые из форм многопартийной демократии", - поясняет автор.



