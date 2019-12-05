Россию и США призвали объединиться с Европой для нераспространения ядерного оружия

В Женеве состоялось заседание Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы стратегической стабильности и назревший кризис в сфере контроля над вооружением, в частности, его распространением. Напомним, 2 августа 2019 года по инициативе США закончилось действие договора о ракетах средней и меньшей дальности, в ответ Россия так же вышла из договора. Также есть опасения, что в феврале 2021 года не будет продлен Договор о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ-3).

Экс-министр обороны Великобритании, член наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, член Палаты лордов Дес Браун в беседе с НСН представил свой вариант выходы из сложившейся ситуации – создание единой со странами Европы площадки для решения проблем ядерной катастрофы под предводительством России и США.

«Я считаю, что нам необходимо выработать некий общий набор правил, затем определить совместные шаги. Я думаю, мы можем с этим справиться. Кроме того, должны быть переговоры по всем этим вещам. США и Россия должны возглавлять этот процесс, потому что именно в этих странах сосредоточено 92% этих вооружений. Мне бы хотелось присутствовать на этих переговорах, возможно, я могу что-то предложить. Я просто хочу, чтобы этот мир стал более безопасным местом. Моя страна также располагает этим оружием, пусть его и не так много, но ущерб, который может быть им нанесен - он огромен», - сказал Браун.

Он напомнил о достижении «в свое время» необходимых договоренностей между лидером СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейнольдом.