Макрон призвал составить новый ракетный договор с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы.
Как сообщает ТАСС, такое заявление он сделал во время пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом. Макрон намерен выстроить новый фундамент безопасности после прекращения действий ДРСМД, что может сказаться на взаимоотношениях с Россией. Отмечается, что Европа рассчитывает, что ее мнение будет учтено при составлении нового договора, и она станет его частью.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что готов обсуждать предложение президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет в Европе.
Кроме того, на совместной пресс-конференции президентов Франции и США, Дональд Трамп заявил о готовности наладить отношения с Россией.
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