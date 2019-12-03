Макрон призвал составить новый ракетный договор с участием Европы

Как сообщает ТАСС, такое заявление он сделал во время пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом. Макрон намерен выстроить новый фундамент безопасности после прекращения действий ДРСМД, что может сказаться на взаимоотношениях с Россией. Отмечается, что Европа рассчитывает, что ее мнение будет учтено при составлении нового договора, и она станет его частью.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что готов обсуждать предложение президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет в Европе.

Кроме того, на совместной пресс-конференции президентов Франции и США, Дональд Трамп заявил о готовности наладить отношения с Россией.

