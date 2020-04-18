Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тестов на Covid-19

В Роспотребнадзоре заявили, что 14 тысяч российских тест-систем на выявление коронавируса, которые были безвозмездно переданы Минску, позволили выявить первых заболевших в Белоруссии, отмечает «Интерфакс».

По данным Роспотребнадзора, отечественные тесты превосходят импортные аналоги, позволяя установить даже бессимптомных носителей. Благодаря высокой чувствительность тест-систем ГНЦ ВБ «Вектор» возможно установить минимальное количество чужеродного генетического материала в образце. Это подтвердили ученые из Китая, сообщает Газета. ru

Количество заболевших коронавирусом в Белоруссии резко возросло

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область страны низко оценил российские тесты на COVID-19.

Напомним, белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН подтвердил отсутствие необходимости в российских диагностических системах у Минска.

«Вся государственная власть республики мобилизована, начиная от здравоохранения до правоохранительных органов. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сослался на мнение российских докторов о недостаточной надежности российских тестов. Они давали 60-70 % достоверности, поэтому от них отказались. В то же время, белорусская медицинская фирма наладила производство собственных тестов. Плюс, поступило около 50 тысяч тестов из Китая», - пояснил эксперт.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоКоронавирус
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