Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тестов на Covid-19

В Роспотребнадзоре заявили, что 14 тысяч российских тест-систем на выявление коронавируса, которые были безвозмездно переданы Минску, позволили выявить первых заболевших в Белоруссии, отмечает «Интерфакс».

По данным Роспотребнадзора, отечественные тесты превосходят импортные аналоги, позволяя установить даже бессимптомных носителей. Благодаря высокой чувствительность тест-систем ГНЦ ВБ «Вектор» возможно установить минимальное количество чужеродного генетического материала в образце. Это подтвердили ученые из Китая, сообщает Газета. ru