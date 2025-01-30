«Пригласят на допрос»: Экс-генпрокурор усомнился, что Чубайса выдадут России
Говорить о возможной экстрадиции бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса пока рано — ему еще не предъявляли обвинение, сказал НСН Валентин Степанков.
Если экс-главе «Роснано» Анатолию Чубайсу предъявят обвинение, можно будет говорить о его экстрадиции, однако власти страны, где сейчас проживает Чубайс, вряд ли выдадут его России. Об этом НСН заявил бывший генпрокурор России, заслуженный юрист Валентин Степанков.
Трое заместителей Чубайса ранее были задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Бывших топ-менеджеров обвиняют в превышении полномочий и в растрате 45 миллиардов рублей, их имена не называются. По словам Степанкова, говорить о том, что задержание в перспективе грозит и самому Чубайсу, пока рано.
«Прогнозы пока строить рано. Из той скудной информации, которая есть в СМИ, речь может идти только об одном: возбуждено уголовное дело. По каким-то эпизодам, о которых тоже пока сообщает только пресса, а не Следственный комитет России, речь идет или о хищениях, или о злоупотреблениях на крупные суммы в системе “Роснано”. Возбуждение уголовного дела дает право следователям вызывать людей на допросы, задерживать их. После 48 часов следователи или изберут какую-либо меру пресечения, коих у нас целый ассортимент, или не изберут, если посчитают, что такой необходимости нет. Сомневаюсь, что ход следствия будет широко оповещаться. Если же какие-либо следственные данные будут добыты в отношении самого Чубайса, то встанет вопрос о его первоначальном допросе», — сказал Степанков.
Собеседник НСН добавил, что этапировать Чубайса в случае, если он добровольно не явится на допрос, можно будет лишь после предъявления обвинения.
«Чубайса могут пригласить приехать для допроса, где бы он ни находился, в качестве свидетеля. Если же он добровольно не приедет, то пойдет речь о его возможном этапировании. Но этапирование возможно только после предъявления обвинения, пусть даже заочного. Сначала следствие должно собрать достаточные доказательства в отношении Чубайса, сформировать постановление о привлечении в качестве обвиняемого и предъявить обвинение заочно, поскольку Чубайса в России нет. Только при сформированном и предъявленном обвинении выносится постановление судом, куда следователь должен обратиться, об избрании меры пресечения», — добавил юрист.
Степанков усомнился в том, что Чубайса экстрадируют по запросу российских властей.
«Если Чубайса заочно заключат под стражу, то тогда встанет вопрос о его экстрадиции. В страну, где он будет находиться, поступят соответствующие документы, которые идут по линии Генпрокуратуры, и уже тамошние правоохранительные органы примут соответствующие меры. Чаще, особенно по делам, которые привлекают общественное мнение, мы получаем отказы. Как правило, легче выдаются те, кто совершил какие-либо тяжкие преступления против личности, — террористы, убийцы и так далее. Однако ряд стран также выдают расхитителей и мошенников», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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