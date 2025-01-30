«Пригласят на допрос»: Экс-генпрокурор усомнился, что Чубайса выдадут России

«Прогнозы пока строить рано. Из той скудной информации, которая есть в СМИ, речь может идти только об одном: возбуждено уголовное дело. По каким-то эпизодам, о которых тоже пока сообщает только пресса, а не Следственный комитет России, речь идет или о хищениях, или о злоупотреблениях на крупные суммы в системе “Роснано”. Возбуждение уголовного дела дает право следователям вызывать людей на допросы, задерживать их. После 48 часов следователи или изберут какую-либо меру пресечения, коих у нас целый ассортимент, или не изберут, если посчитают, что такой необходимости нет. Сомневаюсь, что ход следствия будет широко оповещаться. Если же какие-либо следственные данные будут добыты в отношении самого Чубайса, то встанет вопрос о его первоначальном допросе», — сказал Степанков.

Собеседник НСН добавил, что этапировать Чубайса в случае, если он добровольно не явится на допрос, можно будет лишь после предъявления обвинения.

«Чубайса могут пригласить приехать для допроса, где бы он ни находился, в качестве свидетеля. Если же он добровольно не приедет, то пойдет речь о его возможном этапировании. Но этапирование возможно только после предъявления обвинения, пусть даже заочного. Сначала следствие должно собрать достаточные доказательства в отношении Чубайса, сформировать постановление о привлечении в качестве обвиняемого и предъявить обвинение заочно, поскольку Чубайса в России нет. Только при сформированном и предъявленном обвинении выносится постановление судом, куда следователь должен обратиться, об избрании меры пресечения», — добавил юрист.