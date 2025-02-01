Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову

Топ-менеджер «Роснано», директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова арестована на один месяц 28 суток по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба суда.

«Пригласят на допрос»: Экс-генпрокурор усомнился, что Чубайса выдадут России

Касенкову обвиняют по статье о злоупотреблении должностными полномочиями из-за финансовых махинаций в отчетности «Роснано».

Вместе с ней по делу проходят бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и бывший управляющий директор по финансам Артур Галстян.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил «Радиоточке НСН», что задержания и расследования в «Роснано» начались слишком поздно, деньги уже выведены, а все причастные чиновники за границей и в безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба судов Москвы
ТЕГИ:РасследованиеАрестыРоснано

Горячие новости

Все новости

партнеры