Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову
Топ-менеджер «Роснано», директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова арестована на один месяц 28 суток по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба суда.
Касенкову обвиняют по статье о злоупотреблении должностными полномочиями из-за финансовых махинаций в отчетности «Роснано».
Вместе с ней по делу проходят бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и бывший управляющий директор по финансам Артур Галстян.
Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил «Радиоточке НСН», что задержания и расследования в «Роснано» начались слишком поздно, деньги уже выведены, а все причастные чиновники за границей и в безопасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову
- Депутат Европарламента назвал ситуацию с песней «Сигма Бой» истерикой глобалистов
- Российские военные освободили Крымское в ДНР
- МИД Эстонии: На Украине важные ресурсы могут перейти РФ
- СМИ: На компанию «Warner Bros.» подали в суд из-за прав на «Супермена»
- СМИ: В IIHF оценили влияние Трампа на возвращение российского хоккея
- В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с золотом и курьерами
- СМИ: Польша подняла истребители якобы из-за активности РФ
- СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины
- Володин перечислил, какие законы начнут действовать в РФ с февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru