Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову

Касенкову обвиняют по статье о злоупотреблении должностными полномочиями из-за финансовых махинаций в отчетности «Роснано».

Вместе с ней по делу проходят бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и бывший управляющий директор по финансам Артур Галстян.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил «Радиоточке НСН», что задержания и расследования в «Роснано» начались слишком поздно, деньги уже выведены, а все причастные чиновники за границей и в безопасности.

