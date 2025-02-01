Исполнительного директора «Роснано» Подольского отправили в СИЗО

Подольский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отказался избрать более мягкую меру пресечения.



Ранее арестовали директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову. Она тоже проходит по этому делу. По данным следствия, фигуранты искажали отчетность, чтобы финансовое положение «Роснано» выглядело удовлетворительным.

Накануне председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил «Радиоточке НСН», что задержания и расследования в «Роснано» начались слишком поздно, деньги уже выведены, а все причастные чиновники за границей и в безопасности.

