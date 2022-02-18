Рогозин сравнил постпреда США при ООН с Гитлером и Наполеоном

Постпред Соединенных штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд на фоне ситуации вокруг Украины заявляла, что Россия ранее уже «вторгалась» в Восточную Европу.

«Это очень тревожило Наполеона и Гитлера. Можем понять и вашу обеспокоенность», - написал Рогозин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с НСН заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

