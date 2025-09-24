Минобороны сообщило о перехвате 25 украинских дронов за день

24 сентября беспилотники атаковали Новороссийск. В результате налета погибли два человека, пострадали 11. Повреждения получили 20 автомобилей, три из них сгорели, обломками задело семь зданий, в том числе гостиницу «Новороссийск». В городе введен режим ЧС.

В Геленджике в связи с угрозой атаки морских дронов закрыли пляжи, а в Сочи отдыхающих эвакуировали с побережья после аналогичного предупреждения, передает «Радиоточка НСН».

