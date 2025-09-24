Рубио призвал Россию к шагам для урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил о необходимости принятия Москвой мер для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщили в Госдепартаменте, Рубио напомнил о призыве президента Дональда Трампа к прекращению боевых действий и подчеркнул, что для этого требуются значимые шаги со стороны России.