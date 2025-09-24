«Мы не просто отклонили этот законопроект. Инициатива, чтобы усилить контроль за животными в цирке, правильная. Вместо этого законопроекта будут два других. Первый будет посвящен реабилитационным центрам, куда будут направляться животные из цирков. Мы будем поддерживать этот проект. А второй законопроект будет посвящен ужесточению контроля. Нам сегодня нужно решить вопрос с животными-пенсионерами. Мы обязали цирки их содержать уже. Но надо разобраться с теми животными, которых мы конфискуем у недобросовестных представителей индустрии. Сегодня запретить цирки невозможно, потому что животных некуда деть. Реабилитационных центров не хватает, а отпустить животных в среду обитания нельзя, они не выживут», - объяснил он.

Депутат рассказал, что уже сделано в сфере цирков.

«Передвижные цирки мы уже запретили. У нас уже есть лицензирование цирковой деятельности. Любой цирк сегодня должен получить лицензию, это очень сложный процесс и серьезные требования», - добавил собеседник НСН.

В Госдуме ранее предложили установить видеонаблюдение за репетициями с животными в цирках. Об этом «Москве 24» рассказал первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

