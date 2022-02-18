Лавров описал важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT заявил, что Россия намерена и дальше настаивать на том, чтобы США, НАТО и их союзники письменно обязались соблюдать гарантии безопасности, сообщает пресс-служба МИД РФ.
По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы подробно объяснить всем сторонам, что не согласна удовлетвориться обещаниями, и готова добиваться того, чтобы всё было честно.
«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», - заключил Лавров.
Ранее представитель Госдепартамента США подтвердил, что Вашингтон получил письмо с реакцией Москвы на встречные предложения Соединённых Штатов по гарантиям безопасности, сообщает RT.
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