«Сейчас не время»: Политолог поддержал слова Рогозина о «пятой колонне»
Информационную войну против российской спецоперации надо пресекать, и в этом глава Роскосмоса прав, заявил политолог Марат Баширов.
Политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сыронизировал над интересом главы Роскосмоса к политике, однако поддержал его посыл.
Россия может помочь своей армии на фоне спецоперации на Украине, вычистив «пятую колонну», заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он назвал эту задачу «возможно, даже более важной, чем скорость продвижения нашей армии».
«Я не знаю, почему это комментирует Рогозин, который у нас отвечает за космос. Ему стало скучно, он опять решил политикой позаниматься, но по сути говорит верно. Сейчас параллельно со спецоперацией на Украине идет информационная война. Те, кто ее ведут, наносят психологический ущерб нашему населению и населению Украины, кстати, тоже. Я бы не называл их пятой колонной, эти люди все-таки не скрываются в основном. Думаю, что, во-первых, надо об этом говорить, а во-вторых, разоблачать фейки и законодательство использовать, которое не зря принимали в полной мере. Те центры зарубежные, которые ведут против нас вот эту информационную работу, находясь на территории других государств – там должны, на мой взгляд, происходить какие-то специальные операции не военные для противодействия», - предложил он.
При этом политолог не поддержал людей, выступающих против российской спецоперации.
«Вы знаете, мы все против войны, это правда. Просто когда люди во время проведения специальной военной операции, где гибнут наши парни – и понятно, зачем мы это делаем, уже неоднократно было сказано – начинают то, что происходило вот недавно на ОРТ (выбежавшая с плакатом редактор в ходе новостного эфира на Первом канале – прим. НСН), или организовывать какие-то митинги.... Я им хочу сказать, что сейчас не время для этого. Их гражданская позиция понятна, но нельзя подрывать обороноспособность нашей страны. У каждого из этих парней есть близкие, родственники, они находятся около нас, здесь», - заявил Баширов.
Закон о фейках не распространяется на личную переписку, а затрагивает только публичную информацию, заявила ранее депутат Госдумы Алла Салаева в пресс-центре НСН.
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