«Сейчас не время»: Политолог поддержал слова Рогозина о «пятой колонне»

Политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сыронизировал над интересом главы Роскосмоса к политике, однако поддержал его посыл.

Россия может помочь своей армии на фоне спецоперации на Украине, вычистив «пятую колонну», заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он назвал эту задачу «возможно, даже более важной, чем скорость продвижения нашей армии».