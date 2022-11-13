Рогозин будет остаться на передовой до победы России

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин из зоны проведения специальной военной операции сообщил, что останется на передовой, пока победа России станет необратимой, передает РИА Новости.

Рогозин не сомневается в победе России

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», - заявил Рогозин.

Он рассказал, что курирует вопросы оснащения батальонов и использования военных технологий непосредственно на поле боя.

Ранее бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников «Царские волки» в зоне проведения спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияУкраинаДмитрий Рогозин
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