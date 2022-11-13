Рогозин будет остаться на передовой до победы России

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», - заявил Рогозин.

Он рассказал, что курирует вопросы оснащения батальонов и использования военных технологий непосредственно на поле боя.

Ранее бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников «Царские волки» в зоне проведения спецоперации.

