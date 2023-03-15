Рогов рассказал подробности взрыва автомобиля в Мелитополе
Мощность взрыва, прогремевшего накануне в Мелитополе на улице Кирова, составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее стало известно, что в Мелитополе взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Целью покушения стал руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач, отмечает Ura.ru. Он получил травмы и скончался в больнице, пишет РИА ФАН.
«В машине находилась сотрудница предприятия Елена Сиващенко: ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Также пострадал проходящий мимо пешеход - местный мирный житель Александр Зиновьев», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Чиновник уточнил, что мужчина получил травмы лица.
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