Рогов рассказал подробности взрыва автомобиля в Мелитополе

Ранее стало известно, что в Мелитополе взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Целью покушения стал руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач, отмечает Ura.ru. Он получил травмы и скончался в больнице, пишет РИА ФАН.

«В машине находилась сотрудница предприятия Елена Сиващенко: ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Также пострадал проходящий мимо пешеход - местный мирный житель Александр Зиновьев», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что мужчина получил травмы лица.

