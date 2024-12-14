Рогов: ВС РФ водрузили триколор в Курахово

ВС России водрузили российский флаг на самом высоком здании в городе Курахово в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его словам, триколор появился на здании элеватора, где противник раньше выстраивал многоуровневую оборону. Флаг подняли бойцы пятой бригады 51-й армии Южного военного округа, добавил он. Председатель комиссии также отметил, что подходы к элеватору были открыты и простреливались в радиусе двухсот метров.

До этого Рогов рассказал об окружении российскими войсками с нескольких сторон Курахово. Он объяснил, что восточная часть населенного пункт была освобождена, а в центральном, южном и западном районах началось неорганизованное бегство частей ВСУ.

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Курахово находится в западной части ДНР, в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Курахово имеет важное оперативное значение, поэтому его взятие под контроль позволит российским военным продвигаться далее к западной границе ДНР.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ночью 14 декабря российские средства ПВО ликвидировали почти 40 украинских дронов над четырьмя регионами России.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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