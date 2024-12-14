При атаке БПЛА ВСУ под Белгородом погиб ребенок

В результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области погиб девятилетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Известно, что в ходе атаки на поселок Майский также пострадали мать погибшего мальчика и семимесячный малыш. При этом отец семейства не пострадал.

Отмечается, что бригада медиков доставила девочку с контузией в детскую областную больницу. Пострадавшую женщину с травмой ноги и ушибом мягких тканей тоже госпитализировали. По словам Гладкова, им оказывается вся необходимая помощь.

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Губернатор сообщил, что после атаки ВСУ в доме, куда попал дрон, были повреждены крыша, стены, окна и внутренняя отделка. Окна выбило и в соседнем здании. Там также повредились ворота и забор. Более того, в результате падения БПЛА был поврежден стоявший в гараже автомобиль.

Всего минувшей ночью над Белгородской областью было сбито пять украинских беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ночью 14 декабря российские средства ПВО уничтожили 37 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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