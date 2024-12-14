При атаке БПЛА ВСУ под Белгородом погиб ребенок

В результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области погиб девятилетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Известно, что в ходе атаки на поселок Майский также пострадали мать погибшего мальчика и семимесячный малыш. При этом отец семейства не пострадал.

Отмечается, что бригада медиков доставила девочку с контузией в детскую областную больницу. Пострадавшую женщину с травмой ноги и ушибом мягких тканей тоже госпитализировали. По словам Гладкова, им оказывается вся необходимая помощь.