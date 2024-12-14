ПВО уничтожила 37 украинских БПЛА над территорией России
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 37 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА... уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в ведомстве.
В частности, по 12 дронов уничтожили в Курской области и Краснодарском крае, семь — в Брянской области, пять — в Орловской, еще один — над водами Азовского моря.
Ранее в Орловской области из-за атаки БПЛА возникло возгорание на объекте инфраструктуры
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru