Рогов сообщил об отражении атаки беспилотников в Бердянске

Над Бердянском сбито четыре беспилотника, сообщил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Рогов: Запорожская область готова встречать иностранные танки

Взрывы в разных частых города были слышны в районе 21:00. Силами ПВО уничтожены БПЛА-камикадзе, сообщил Рогов.

Жертв и разрушений нет. Город под надежной защитой, подчеркнул Рогов.

Линию соприкосновения российской армии с украинскими войсками необходимо отодвинуть на 150 километров, заявил ранее член Запорожской обладминистрации. Это необходимо, чтобы обезопасить освобождение территории, говорил Рогов.

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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