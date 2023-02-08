Рогов сообщил об отражении атаки беспилотников в Бердянске
Над Бердянском сбито четыре беспилотника, сообщил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
Взрывы в разных частых города были слышны в районе 21:00. Силами ПВО уничтожены БПЛА-камикадзе, сообщил Рогов.
Жертв и разрушений нет. Город под надежной защитой, подчеркнул Рогов.
Линию соприкосновения российской армии с украинскими войсками необходимо отодвинуть на 150 километров, заявил ранее член Запорожской обладминистрации. Это необходимо, чтобы обезопасить освобождение территории, говорил Рогов.
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