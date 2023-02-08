Рогов: Линию фронта необходимо отодвинуть на 150 километров из-за поставок ракет Киеву

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С февраля московские школьники и студенты могут принять участие в программе «Бизнес-уик-энд»

Столичные молодожены стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн

Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности

Город выставил на торги двухэтажное здание свободного назначения