Рогов: Линию фронта необходимо отодвинуть на 150 километров из-за поставок ракет Киеву
Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь на 150 километров, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Он отметил, что бомбы GLSDB, которые США передадут Киеву, способны преодолевать расстояние в 150 км, риски большие, нужно действовать на упреждение.
По его словам, отодвинуть линию фронта необходимо, чтобы обезопасить освобожденные территории.
Ранее стало известно, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд. долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности – до 150 километров. Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru