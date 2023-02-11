Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
В Мелитополе прогремела серия взрывов, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он уточнил, что серия взрывов в городе прозвучала второй раз за вечер. По предварительным данным, в Мелитополе работает ПВО, сообщил Рогов.
«В Мелитополе снова громко», - написал чиновник.
Представитель администрации опубликовал видео с работой системы ПВО. На записи слышны взрывы.
Из-за обстрела ВСУ повреждены жилые дома, есть пострадавшие, цитирует Рогова RT.
В среду, 8 февраля, Рогов сообщил об отражении атаки беспилотников на Бердянск. Он сообщил об отсутствии жертв и разрушений в городе, отмечает НСН.
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