Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

В Мелитополе прогремела серия взрывов, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

СМИ: В украинских регионах прогремели взрывы

Он уточнил, что серия взрывов в городе прозвучала второй раз за вечер. По предварительным данным, в Мелитополе работает ПВО, сообщил Рогов.

«В Мелитополе снова громко», - написал чиновник.

Представитель администрации опубликовал видео с работой системы ПВО. На записи слышны взрывы.

Из-за обстрела ВСУ повреждены жилые дома, есть пострадавшие, цитирует Рогова RT.

В среду, 8 февраля, Рогов сообщил об отражении атаки беспилотников на Бердянск. Он сообщил об отсутствии жертв и разрушений в городе, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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