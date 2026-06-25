Чтобы защитить трассу «Новороссия», необходимо ставить сети, а также увеличивать количество мобильных огневых групп (МОГ), которые будут дежурить на ее участках. Об этом НСН рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Власти Запорожской области приняли решение о перекрытии части трассы «Новороссия» из-за ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в «Макс». Он уточнил, что временно ограничено движение с 317 км по 331 км. Организован объездной путь через села Приазовского и Приморского округов: Ботиево - Строгановка - Райновка – Орловка. Рогов заявил, что есть ряд мер, которые помогут минимизировать перекрытия в будущем.

«Это временное перекрытие, потому что никто не даст перекрывать эту трассу на постоянной основе, так как Херсонская область и Крым напрямую зависят от регулярности поставок продуктов питания и топлива. На самом деле необходимо ставить сети вдоль трасс. Я, проезжая вдоль линии боевого соприкосновения, не раз видел запутавшиеся в сетях дроны. Так что они мешают нанести точный удар. Ну и, естественно, необходимы МОГи, чтобы как сопровождать караваны, так и дежурить вдоль трасс. МОГи быстро реагируют на уведомления о подлете вражеского дрона», - рассказал он.