Рогов предупредил, что Киев может устроить провокацию на ЗАЭС
Украина намерена устроить провокацию на Запорожской атомной электростанции с целью прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом Киев планирует обвинить Россию. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее в Главном управлении разведки минобороны Украины сообщили о якобы подготовке Москвой провокации на ЗАЭС.
Как отметил Рогов, Киев анонсирует этот удар, чтобы «заранее обвинить» РФ. Эксперт указал, что ситуация вокруг ЗАЭС вновь становится напряженной: на станции перенесли ротацию экспертов миссии МАГАТЭ, ВСУ обстреливают Васильевку в Запорожской области, кроме того, украинская сторона попыталась совершить теракт против российского журналиста в Энергодаре.
Рогов выразил мнение, что Украина «действительно что-то подготовила», и у противника есть вооружение для возможного удара.
«Если они это анонсируют, то, скорее всего, у них готов сценарий. Тем более что мы прекрасно понимаем, что ГУР курируют британские спецслужбы, а британцы - высшая лига провокаций в международных делах», — цитирует эксперта ТАСС.
Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре предотвратили готовившийся Киевом теракт против журналиста федерального СМИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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