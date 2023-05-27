Рогов предупредил, что Киев может устроить провокацию на ЗАЭС

Ранее в Главном управлении разведки минобороны Украины сообщили о якобы подготовке Москвой провокации на ЗАЭС.

Как отметил Рогов, Киев анонсирует этот удар, чтобы «заранее обвинить» РФ. Эксперт указал, что ситуация вокруг ЗАЭС вновь становится напряженной: на станции перенесли ротацию экспертов миссии МАГАТЭ, ВСУ обстреливают Васильевку в Запорожской области, кроме того, украинская сторона попыталась совершить теракт против российского журналиста в Энергодаре.

Рогов выразил мнение, что Украина «действительно что-то подготовила», и у противника есть вооружение для возможного удара.

«Если они это анонсируют, то, скорее всего, у них готов сценарий. Тем более что мы прекрасно понимаем, что ГУР курируют британские спецслужбы, а британцы - высшая лига провокаций в международных делах», — цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре предотвратили готовившийся Киевом теракт против журналиста федерального СМИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

