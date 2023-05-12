Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей
Киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, работников АЭС пытаются запугать, публикуя в Сети их личные данные и угрожая расправой, отмечает телеканал 360.
«Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры. Все это попытка киевского режима сорвать восстановительные процессы на атомной станции», — цитирует Рогова РИА Новости.
По словам главы пророссийского движения, Киев нацелен парализовать работу ЗАЭС. Однако станция продолжает работу, никакой эвакуации сотрудников не проводится, пишет RT.
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