Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО за счет активов России
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине системы ПВО за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что речь идёт о турельных системах малой дальности Skyranger 35. В Rheinmetall отметили, что сумма заказа - «трёхзначное число в миллионах евро».
«Финансирование осуществляется одной из стран Евросоюза за счёт поступлений от замороженных активов России», — сказано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Украине средств из замороженных российских активов является воровством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игры Netflix: В IT-индустрии назвали главную проблему облачного гейминга на ТВ
- Путин: Нобелевскую премию мира часто дают тем, кто для мира ничего не делал
- Путин: Россия заинтересована в нужной иностранной рабочей силе
- В Госдуме допустили, что Трамп обидится на Нобелевский комитет
- «Нобель в гробу перевернулся»: В СПЧ объяснили смысл присуждения премии мира
- Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО за счет активов России
- «Полетят на помойку!»: Бурматов ужаснулся идее ограничить число питомцев у россиян
- Хайцеэр: Закон о локализации такси лишит автомобили надежности
- «Нерв противостояния»: Что ждать Сербии за помощь Курской области
- В Белом доме раскритиковали решение Нобелевского комитета о премии мира 2025
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru