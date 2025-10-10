Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО за счет активов России

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине системы ПВО за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что речь идёт о турельных системах малой дальности Skyranger 35. В Rheinmetall отметили, что сумма заказа - «трёхзначное число в миллионах евро».

«Финансирование осуществляется одной из стран Евросоюза за счёт поступлений от замороженных активов России», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Украине средств из замороженных российских активов является воровством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

