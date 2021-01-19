РФ и Белоруссия выступят на встрече в ООН с участием Тихановской

Как отмечает агентство, организация встречи была инициирована представителями Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Полянский назвал поведение представителей этих западных стран "провокацией".

При этом дипломат подчеркнул, что России есть чем ответить на такое поведение. Полянский пояснил, что, по его данным, представители белорусской стороны также примут участие во встрече.

Ранее Светлана Тихановская заявила о своем намерении вернуться в Белоруссию, несмотря на заведенные против нее уголовные дела. Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН выразил мнение, что Тихановскую в случае возвращения ждет преследование официальных властей страны.

