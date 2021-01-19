В Белоруссии пообещали Тихановской судьбу Навального

О желании вернуться в Белоруссию заявила лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ она напомнила, что в Белоруссии в отношении нее возбудили два уголовных дела, отметив, что для ее безопасного возвращения необходима поддержка ОБСЕ.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН выразил мнение, что Тихановская на самом деле не хочет возвращаться.

«Ей уютно за рубежом, ее там пестуют, лелеют, дают ресурсы для жизни. Поэтому это какие-то ритуальные заявления, никуда она реально возвращаться не хочет. Если вернется, но ее ждет определенная ответственность за те незаконные действия, к которым она призывала здесь. Потом нужно реально заниматься политикой, это тоже не ее профиль. Поэтому реально она возвращаться не хочет, говорит так, чтобы успокаивать своих сторонников. Так она уже добилась успеха в жизни, стала квазилидером в эмиграции. Думаю, это ее уровень, ни на что большее она не претендует», - сказал Дзермант.