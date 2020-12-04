Резолюцию против Пригожина приняли в Конгрессе США

Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию против российского предпринимателя Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.

В документе ему приписывается связь с ЧВК «Вагнер», а его соратникам - разговоры о «лагерях саботажа» в США, интернет-активность в Африке для разжигания споров в соцсетях в преддверии выборов президента США.

Российское правительство в резолюции порицается за якобы имевшееся вмешательство и вредное влияние на внутреннюю политику стран и попытки расколоть народы, в том числе - США и их союзников.