Резолюцию против Пригожина приняли в Конгрессе США

Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию против российского предпринимателя Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.

В документе ему приписывается связь с ЧВК «Вагнер», а его соратникам - разговоры о «лагерях саботажа» в США, интернет-активность в Африке для разжигания споров в соцсетях в преддверии выборов президента США.

Российское правительство в резолюции порицается за якобы имевшееся вмешательство и вредное влияние на внутреннюю политику стран и попытки расколоть народы, в том числе - США и их союзников.

Евгений Пригожин опроверг наличие своих бизнес-проектов в Ливии

Документ не имеет обязывающих последствий для исполнительной власти.

Напомним, в октябре Евросоюз включил российского бизнесмена Евгения Пригожина в обновленный чёрный список по Ливии.

В решении Совета ЕС, которое опубликовано в Официальном журнале ЕС, говорится, что Пригожин попал в документ «за подрыв безопасности этой страны и нарушение санкционного режима в отношении неё».

СМИ часто называют бизнесмена Евгения Пригожина «поваром Путина» за то, что он с 90-х годов обеспечивает питание на различных приёмах с участием Владимира Путина, а также обслуживал две президентских инаугурации – Дмитрия Медведева и Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:БизнесКонгресс США
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