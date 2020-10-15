Евгений Пригожин опроверг наличие своих бизнес-проектов в Ливии
Российский бизнесмен Евгений Пригожин, попавший в чёрный список Евросоюза, заявил, что у него нет бизнеса в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд», которую возглавляет предприниматель.
«Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан – Максима Шугалея и Самера Суэйфана», - заявил Пригожин.
По словам бизнесмена, он очень расстроен санкциями, так как теперь ему придется свернуть многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза, а также реже встречаться с друзьями из Европарламента.
Ранее стало известно, что Евросоюз включил Евгения Пригожина в обновленный чёрный список по Ливии «за подрыв безопасности этой страны и нарушение санкционного режима в отношении неё».
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