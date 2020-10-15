Евгений Пригожин включен в чёрный список Евросоюза

Евросоюз включил российского бизнесмена Евгения Пригожина в обновленный чёрный список по Ливии.

В решении Совета ЕС, которое опубликовано в Официальном журнале ЕС, говорится, что Пригожин попал в документ «за подрыв безопасности этой страны и нарушение санкционного режима в отношении неё».

В частности, в документе говорится, что «Евгений Викторович Пригожин имеет тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией «Вагнер», которая причастна к многократным нарушениям эмбарго на поставки оружия в Ливию, а также к размещению наёмников для поддержки Ливийской национальной армии, что внесло свой вклад в подрыв стабильности в стране».

СМИ часто называют бизнесмена Евгения Пригожина «поваром Путина» за то, что он с 90-х годов обеспечивает питание на различных приёмах с участием Владимира Путина, а также обслуживал две президентских инаугурации – Дмитрия Медведева и Владимира Путина.

