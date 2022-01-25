«Режиссура из-за океана»: В КПРФ описали сценарий возможной войны на Донбассе

«КПРФ была изначально однозначно за то, чтобы признать ДНР и ЛНР, но, к сожалению, власть занимала усредненную позицию, как будто мы такое предложение и не вносили. То есть не хватало политической воли. Сегодня ситуация в некоторой степени меняется. Но не думаю, что все здесь дойдет до войны, хотя и с той, и с нашей стороны риторика присутствует: переброска сил и так далее. Возможно, методы урегулирования противостояния будут найдены», - отметил он.

Депутат также описал возможный сценарий развития событий на Донбассе.

«В случае вторжения Украины на Донбасс, мы должны будем признать ЛНР и ДНР. Есть определенные договоренности, в соответствии с которыми позиция России будет выработана. ВСУ и Украина вряд ли будут принимать решения самостоятельно. Режиссура из-за океана будет в основе. Если заокеанские «друзья» предпримут такие шаги, то позиция России будет более определенной. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы два братских народа выясняли вот таким образом отношения», - заключил Мархаев.