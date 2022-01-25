«Режиссура из-за океана»: В КПРФ описали сценарий возможной войны на Донбассе
Вячеслав Мархаев считает, что в случае войны на Донбассе Россия будет обязана признать ЛНР и ДНР.
Если война на Донбассе все-таки случится, то она будет не по решению Украины, это решат "заокеанские друзья". Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока. При этом Мархаев считает, что военного противостояния не произойдет.
«КПРФ была изначально однозначно за то, чтобы признать ДНР и ЛНР, но, к сожалению, власть занимала усредненную позицию, как будто мы такое предложение и не вносили. То есть не хватало политической воли. Сегодня ситуация в некоторой степени меняется. Но не думаю, что все здесь дойдет до войны, хотя и с той, и с нашей стороны риторика присутствует: переброска сил и так далее. Возможно, методы урегулирования противостояния будут найдены», - отметил он.
Депутат также описал возможный сценарий развития событий на Донбассе.
«В случае вторжения Украины на Донбасс, мы должны будем признать ЛНР и ДНР. Есть определенные договоренности, в соответствии с которыми позиция России будет выработана. ВСУ и Украина вряд ли будут принимать решения самостоятельно. Режиссура из-за океана будет в основе. Если заокеанские «друзья» предпримут такие шаги, то позиция России будет более определенной. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы два братских народа выясняли вот таким образом отношения», - заключил Мархаев.
Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США прикрываются «войной» России с Украиной, чтобы не принимать российские требования.
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