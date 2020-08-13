Лукьяненко: белорусов может спасти их мудрость и менталитет
Писатель Сергей Лукьяненко в беседе с НСН выразил надежду, что Белоруссия не скатиться в хаос и бессмысленную революцию.
С вечера минувшего воскресенья, 9 августа, в Белоруссии бушуют массовые протесты. Митингующие недовольны итогами президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Уже задержано, как минимум, шесть тысяч протестующих. Белорусский ОМОН вылaмывaет двери в подъезды, избивaет граждан, были задержаны десятки журналистов.
«Мы, конечно, переживаем насчет того, что происходит в Белоруссии. Надеюсь, мудрость белорусского народа, спокойный, сдержанный и серьезный менталитет позволит нашей дружественной стране не скатиться в какой-то хаос, в бессмысленную и беспощадную революцию. Все мы знаем, что в борьбе за что-то хорошее, против всего плохого порой митингующие, протестующие творят гораздо больше зла, чем хотелось бы», – отметил писатель.
Кроме того, Сергей Лукьяненко в эксклюзивном интервью НСН предложил поставить в центре Москвы памятник создателям отечественной вакцины от коронавируса.
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