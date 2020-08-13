Лукьяненко: белорусов может спасти их мудрость и менталитет

Писатель Сергей Лукьяненко в беседе с НСН выразил надежду, что Белоруссия не скатиться в хаос и бессмысленную революцию.

С вечера минувшего воскресенья, 9 августа, в Белоруссии бушуют массовые протесты. Митингующие недовольны итогами президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Уже задержано, как минимум, шесть тысяч протестующих. Белорусский ОМОН вылaмывaет двери в подъезды, избивaет граждан, были задержаны десятки журналистов.

