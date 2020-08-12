«Нужно было пустить других кандидатов». Шахназаров о Белоруссии
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19
ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса. Накануне президент России Владимир Путин лично сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Первые партии будут выпущены уже в ближайшие две недели, их направят медикам. Вакцинация будет добровольной.
Карен Шахназаров: «Мы всегда с подозрением относимся к собственным успехам, а напрасно. Я думаю, что это выдающееся достижение наших ученых. Понятно, что Всероссийская организация здравоохранения должна проверить данные. Но у меня ощущение, что это действительно очень важный и серьезный шаг в решении мистической проблемы COVID-19», – отметил в эфире НСН Карен Шахназаров.
В Белоруссии пока не определились с датой окончательного подведения итогов выборов
ЦИК Белоруссии пока не определил дату окончательного подведения итогов выборов. Согласно плану, результаты должны объявить не позднее 19 августа. Кроме того, министры иностранных дел стран ЕС в пятницу проведут видеоконференцию, на которой обсудят ситуацию в Белоруссии.
Карен Шахназаров: «На мой взгляд, господин Лукашенко совершил массу необъяснимых для меня ошибок. Одна из них состоит в том, что если человек уверен, что получит свыше 80 процентов голосов в свою пользу, а я думаю, что Лукашенко был уверен, зачем тогда надо было снимать с предвыборной гонки всех остальных кандидатов. Надо было дать возможность всем участвовать в этих выборах, получить свои 80 процентов, хотя, может быть, было бы лучше получить 65 процентов. Многих проблем тогда не было бы», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.
Аналитики сообщили о рекордном падении прибыли бизнеса
Аналитики сообщили о крупнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России – с марта по май этого года совокупная прибыль малого и среднего бизнеса сократилась на 67 процентов, сообщает служба FinExpertiza.
Карен Шахназаров: «Да, это так, я могу подтвердить, будучи генеральным директором «Мосфильма». Наша прибыль практически была равна нулю в эти месяцы. Это, конечно, серьезный удар по нашей экономике. Хотя, что касается, например, «Мосфильма», в июле мы уже почти вернулись к докризисным показателям», – прокомментировал в интервью НСН режиссер.
Охлобыстин: У Ефремова «синдром Раскольникова»
Актер Иван Охлобыстин заявил, что у Михаила Ефремова «синдром Раскольникова», он хочет быть наказанным за свое участие в смертельном ДТП. Тем временем, Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера в связи с его госпитализацией. Накануне у Ефремова случился инсульт.
Карен Шахназаров: «Из-за всей этой раздутой кампании вокруг этого дела хочется попросить всех остановиться и дать разобраться суду, сделать свою работу. Прекратите из этого делать бесконечное шоу! Мне кажется, что это уже насмешка над правосудием. Я, кстати, очень сочувствую пострадавшей стороне, людям, которые вынуждены тоже во всем этом участвовать. На мой взгляд, эта ситуация говорит о многом в вопросе морального состояния нашего общества», – сказал в беседе с НСН Карен Шахназаров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
903 тыс.+5 102 / сут.
Умерли
15 260+129 / сут.
Выздоровели
710 тыс.+7 123 / сут.
- У вице-премьера Трутнева выявили коронавирус
- Суд огласил список вещей в доме доцента-потрошителя, среди них голова человека
- Росстат разглядел первое в 2020 году снижение цен
- Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Белоруссии
- Жириновский пообещал помощь семье Фургала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru