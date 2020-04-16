Режим повышенной готовности в Свердловской области стал бессрочным

Это означает, что такой режим будет действовать до особого решения по его отмене, объяснил губернатор. В этих условиях запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, жители могут выходить из домов только в магазин, аптеку или на прогулку с питомцем.

По словам Куйвашева, сейчас ситуация с коронавирусом в Свердловской области контролируемая, но всё ещё далека от благоприятной. Взрывного роста количества заболевших нет, подчеркнул он.

Согласно данным на утро 16 апреля, в Свердловской области подтверждено 111 случаев заболевания COVID-19, шесть из них за последние сутки. Вылечились уже 47 пациентов.

Ранее власти Башкирии продлили режим самоизоляции до конца мая.

