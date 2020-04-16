Режим повышенной готовности в Свердловской области стал бессрочным
Власти Свердловской области решили сделать бессрочным режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса и первоначально установленный до 20 апреля. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Это означает, что такой режим будет действовать до особого решения по его отмене, объяснил губернатор. В этих условиях запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, жители могут выходить из домов только в магазин, аптеку или на прогулку с питомцем.
По словам Куйвашева, сейчас ситуация с коронавирусом в Свердловской области контролируемая, но всё ещё далека от благоприятной. Взрывного роста количества заболевших нет, подчеркнул он.
Согласно данным на утро 16 апреля, в Свердловской области подтверждено 111 случаев заболевания COVID-19, шесть из них за последние сутки. Вылечились уже 47 пациентов.
Ранее власти Башкирии продлили режим самоизоляции до конца мая.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- Путин объявил о новой программе ипотеки под 6,5%
- МиГ-31 ВВС Казахстана разбился под Карагандой
- Режим повышенной готовности в Свердловской области стал бессрочным
- В Тюменском военном училище произошла вспышка коронавируса
- Полковника Росгвардии арестовали по подозрению в коррупции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru