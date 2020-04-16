Первый российский регион продлил самоизоляцию до лета

«Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые», - сказал в ходе совещания глава республики Радий Хабиров. Также он призвал глав местных городов «настраиваться на работу вдолгую», передает Ura.ru.



По данным башкирского Минздрава, в республике на данный момент зафиксирован 191 случай заболевания коронавирусом. Шесть заболевших скончались.



Отметим, что объявленный президентом РФ Владимиром Путиным «выходной» режим пока действует до 30 апреля 2020 года.

