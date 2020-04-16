Первый российский регион продлил самоизоляцию до лета
Первый российский регион будет переведен на режим самоизоляции до конца мая. Такие меры ввели власти Башкирии.
«Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые», - сказал в ходе совещания глава республики Радий Хабиров. Также он призвал глав местных городов «настраиваться на работу вдолгую», передает Ura.ru.
По данным башкирского Минздрава, в республике на данный момент зафиксирован 191 случай заболевания коронавирусом. Шесть заболевших скончались.
Отметим, что объявленный президентом РФ Владимиром Путиным «выходной» режим пока действует до 30 апреля 2020 года.
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