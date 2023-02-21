МВФ: Украина не сможет обходиться без внешнего финансирования

Президент предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК Экс-министр экономики России не наблюдает возврата капитала и инвестиций в страну Минцифры предлагает создать государственную информационную систему по контролю за оборотом оружия Сухогруз с несколькими тысячами тонн мраморной крошки затонул в районе Новороссийска Срок эксплуатации российского сегмента МКС продлён до 2028 года