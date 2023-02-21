МВФ: Украина не сможет обходиться без внешнего финансирования
Украина будет нуждаться в финансовых вливаниях из других стран в 2023 году и далее. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам поездки в Киев, сообщает RT.
«Международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке Украины», — отметила глава МВФ.
К такому выводу она пришла после встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.
Ранее, как сообщала НСН, на Украине рассказали о подземных переговорах с МВФ.
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