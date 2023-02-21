МВФ: Украина не сможет обходиться без внешнего финансирования

Украина будет нуждаться в финансовых вливаниях из других стран в 2023 году и далее. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам поездки в Киев, сообщает RT.

«Международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке Украины», — отметила глава МВФ.

Глава МВФ: Киеву в 2023 году потребуется 48 млрд долларов на поддержку экономики

К такому выводу она пришла после встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.

Ранее, как сообщала НСН, на Украине рассказали о подземных переговорах с МВФ.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЭкономикаФинансированиеУкраинаМВФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры