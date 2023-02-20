США выделят Украине 10 млн долларов на поддержку энергетики

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву 10 млн долларов экстренной помощи на поддержку энергетической инфраструктуры.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СпецоперацияЭнергетикаПомощьУкраинаСША
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